В каком районе Баку наибольшее число зараженных COVID

Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на koronavirus.info, в настоящее время самый высокий уровень заражения зафиксирован в Бинагадинском районе.

Так, количество зараженных в Бинагадинском районе от общего числа зараженных в стране составляет 14,5%, в Хатаинском - 13,5%, в Ясамальском - 11,8%, в Сабунчинском - 11,6%, в Сураханском - 8,4%, в Наримановском - 7,9%, в Насиминском и Хазарском - 7,7%, в Низаминском - 7,1%, в Сабаильском - 5%, в Гарадагском - 4,4%, в Пираллахинском - 0,5%.