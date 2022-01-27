Армянский вице-премьер: «У Азербайджана взаимопонимание с Арменией по железной дороге»

У Баку и Еревана есть взаимопонимание по части железной дороги, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, говоря о разблокировке региональных транспортных коммуникаций.

«По части железной дороги есть позитив», - сказал Григорян, отметив, что в настоящее время проводится экспертная работа, о результатах которой он сообщит позже.

По словам вице-премьера Армении, на данном этапе трехсторонняя группа проводит конкретные работы с конкретными целями - это строительство железной дороги на тех участках, которые находятся в Армении.

16 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что на встречах с президентом Азербайджана в Сочи и Брюсселе была достигнута и подтверждена договоренность о строительстве этой железной дороги. В связи с этим армянский премьер поручил начать подготовительную работу для строительства на армянских участках дороги.