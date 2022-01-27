Больше половины заразившихся COVID в Азербайджане приходится на Баку
В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку - 52,3%, сообщается на сайте koronavirusinfo.az.
Согласно данным, далее следуют Апшеронский район – 13,3%, низменные районы – 12,9%, Гянджа-Газахский регион – 7,7%, в Шеки-Загатальском регионе – 3,5%, в Губа-Хачмазском – 3,6%, в Ленкорани – 2,5%, в Горном Ширване – 2,2%, Верхнем Карабахе - 1,6%.
По последней статистике, наименьшее число случаев заражения по стране выявлено в Нахчыване - 0,05 %. У приехавших из-за рубежа 0,5%.