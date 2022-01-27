Израильский раввин укрылся от снежного шторма в турецкой мечети

Раввин Исраэль Эльбом, инспектор по кашруту из Бней-Брака, прибыл в Стамбул на этой неделе, чтобы проверить работу кондитерской фабрики. В поездке израильтянин попал в снежный шторм «Эльпис», заваливший Стамбул 80-сантиметровым слоем снега. 25 января Эльбом ночевал и молился… в мечети, куда его эвакуировали из снежного затора. Об этом сообщает detaly.co.il.

Из-за шторма раввин на 12 часов застрял в автомобиле на заснеженном шоссе. Вместе с другими путешественниками его спасли турецкие военные и доставили в мечеть неподалеку от аэропорта.

«Люди были очень добры и помогли нам. Мы ночевали внутри отапливаемой мечети, — рассказал Эльбом. - В 11 утра мы сели обратно в машину и поехали оттуда в гостиницу. Мы были в пути почти 25 часов».

Он добавил, что в эвакуации помогал главный ашкеназский раввин Турции Мэнди Хитрик.