Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

По состоянию на 11:00 28 января начиная со второй половины дня 27 января на территории страны наблюдаются осадки, местами мокрый снег, в горных районах - снег. Количество выпавших осадков составило в Сальяне 9 мм, Сарыбаше (Гах), Шахбузе - 11.0 мм, Сабирабаде, Джафархане - 4 мм, Лерике, Кишчае (Шеки), Ордубаде, Агдере (Ордубад) - 3 мм, Нахчыване, Дашкесане, Гейгеле, Гобустане, Гусаре, Имишли, Шамахы, Исмайыллы, Агсу, Шабране - 1 мм, Баку и на Апшеронском полуострове: в Бина - 4 мм, Пираллахы - 3 мм, Баку, Маштаге - 1 мм.

Высота снежного покрова составила в Агдере (Ордубад) 41 см, в Сарибаше (Гах) - 29 см, в Шахбузе - 15 см, в Грызе - 13 см, в Лерике - 7 см, в Нахчыване - 6 см, в Кишчае (Шеки) - 5 см, в Халтане - 4 см, в Шемахе - 2 см, в Дашкесане - 1 см

Северо-западный ветер усилился до 18 м/с в Тертере и до 20 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове. По данным станции «Нефтяные Камни», высота волн достигла 3.4 метра.