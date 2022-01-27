Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 11:46

Согласно недавно опубликованным официальным данным, в прошлом году гражданство России приняли свыше 46,9 тыс. граждан Армении. А всего за 2017-2021 годы получили российские паспорта и покинули страну 153,8 тысячи армян, что составляет около 5,2% населения Армении. «Чемодан - вокзал - Россия!» - скандировали в годы перестройки местные националисты, уверенные в том, что, уйдя из СССР, они тут же обретут счастье и построят государство всеобщего благоденствия. А теперь сами армяне массово покидают свою страну, стремясь обрести в России простое человеческое счастье и право на достойную жизнь.

Это не значит, что они полюбили страну, которая дает им гражданство. Особых симпатий к ней как не было, так и нет. Просто «рыба ищет, где глубже, армянин – где лучше». Митинги и уличные протесты не помогают. Даже цветная революция бессильна – в армянскую власть раз за разом приходят такие персонажи, что армяне сначала хватаются за головы, а потом бегут паковать чемоданы. Гордая птица по имени «мечта о Великой Армении» так и не взлетела. Обтрепались крылья, выпали перья – теперь это скорее пугало, чем что-то вдохновляющее. Ни на военных, ни на экономических фронтах – никаких побед, только безрадостные перспективы. И полное разочарование в собственных элитах, все таланты которых, как выяснилось, – умение громко кричать. Исход из Армении – это своеобразный итог голосования. За «телевизор» или за «холодильник». Как видим – телевизор с треском проиграл. А местные элиты оказались не в состоянии предложить своим гражданам даже образ будущего – без реваншизма, без войны, в стабильности и процветании. Те, кто уезжает из Армении, – просто хотят успеть на поезд в XXI век. Поскольку их стране билетов даже в последний вагон может не достаться. Мир стремительно меняется, но в Ереване этого, кажется, даже не замечают – риторика не меняется, политика зациклена на одном, идеология все та же: «Кто виноват в упадке Великой Армении? И что нам, древнейшей нации, с этим делать?». Понятно, что с таким багажом никуда не уедешь, поэтому армяне пакуют чемоданы в индивидуальном порядке, избегая брать на себя груз всей страны.