Рыба ищет, где глубже, армянин – где лучше новая реальность
Согласно недавно опубликованным официальным данным, в прошлом году гражданство России приняли свыше 46,9 тыс. граждан Армении. А всего за 2017-2021 годы получили российские паспорта и покинули страну 153,8 тысячи армян, что составляет около 5,2% населения Армении.
«Чемодан - вокзал - Россия!» - скандировали в годы перестройки местные националисты, уверенные в том, что, уйдя из СССР, они тут же обретут счастье и построят государство всеобщего благоденствия. А теперь сами армяне массово покидают свою страну, стремясь обрести в России простое человеческое счастье и право на достойную жизнь.
Это не значит, что они полюбили страну, которая дает им гражданство. Особых симпатий к ней как не было, так и нет. Просто «рыба ищет, где глубже, армянин – где лучше». Митинги и уличные протесты не помогают. Даже цветная революция бессильна – в армянскую власть раз за разом приходят такие персонажи, что армяне сначала хватаются за головы, а потом бегут паковать чемоданы.
Гордая птица по имени «мечта о Великой Армении» так и не взлетела. Обтрепались крылья, выпали перья – теперь это скорее пугало, чем что-то вдохновляющее. Ни на военных, ни на экономических фронтах – никаких побед, только безрадостные перспективы. И полное разочарование в собственных элитах, все таланты которых, как выяснилось, – умение громко кричать.
Исход из Армении – это своеобразный итог голосования. За «телевизор» или за «холодильник». Как видим – телевизор с треском проиграл. А местные элиты оказались не в состоянии предложить своим гражданам даже образ будущего – без реваншизма, без войны, в стабильности и процветании.
Те, кто уезжает из Армении, – просто хотят успеть на поезд в XXI век. Поскольку их стране билетов даже в последний вагон может не достаться. Мир стремительно меняется, но в Ереване этого, кажется, даже не замечают – риторика не меняется, политика зациклена на одном, идеология все та же: «Кто виноват в упадке Великой Армении? И что нам, древнейшей нации, с этим делать?». Понятно, что с таким багажом никуда не уедешь, поэтому армяне пакуют чемоданы в индивидуальном порядке, избегая брать на себя груз всей страны.
Она им больше не нужна, им важно стать частью диаспоры. А Армения пусть остается красивым мифом и сладким сном. О котором так хорошо мечтать где-то вдалеке, в комфорте, в сытости и уюте. Но не просто помечтать – а еще и активно повоевать за нее в интернете. С дивана. В самой Армении слишком-то не повоюешь – нужно заботиться о хлебе насущном. А вот когда эта проблема не слишком остра – наступает время для армянского ура-патриотизма, для превозношения себя и унижения других.
Чем дальше от Еревана – тем сильнее любовь к Армении, это уже проверено и наблюдалось неоднократно. И тем яростнее эмигранты в отстаивании армянского мифа о величии древнейшей нации, забывая о том, что если бы под ним были какие-то основания – они не покидали бы свою страну из года в год в таких количествах.
Проголосовав ногами за бесперспективность собственной страны, они с пеной у рта продолжают говорить о том, что в ее бедах виноват кто угодно – только не они сами. Так и живут с раздвоенным сознанием, ожидая, когда из Армении прилетит на постоянное место жительства новая партия родственников и знакомых, решивших навсегда покинуть «армянский рай». Который сами же и сотворили.