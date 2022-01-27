МЧС Азербайджана продолжает выполнять задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили в ведомстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, были проведены аварийно-спасательные операции по 13 случаям возникновения пожаров и 2 случаям нахождения в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены два человека.