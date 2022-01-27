Американский суд встал на сторону грузинской шахматистки

В США суд отказался прекращать раньше времени рассмотрение иска грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против компании Netflix из-за мини-сериала «Ход королевы», сообщила юридическая фирма BLB, которая защищает интересы Гаприндашвили.

BLB поздравила Грузию «с еще одной победой госпожи Ноны Гаприндашвили в Калифорнии», так как «судья Вирджиния Филипс не удовлетворила ходатайство магната киноиндустрии Netflix о прекращении дела», передает ТАСС.

Нона Гаприндашвили заявила о подаче иска против Netflix в калифорнийский суд в сентябре 2021 года из-за эпизода в «Ходе королевы»: рассказывается о событиях 1968 года, и комментатор говорит, что шахматистка никогда не играла с мужчинами-шахматистами. Это не так - к 1968 году Гаприндашвили сыграла с более чем 50 шахматистами мира, в том числе с Драголюбом Велимировичем, Светозаром Глигоричем, Борисом Спасским и Михаилом Талем. Она также считает, что компания оскорбила ее еще больше, назвав русской шахматисткой. В качестве возмещения ущерба шахматистка требует от Netflix 5 млн долларов, а также опровержения реплики из сериала, что она никогда не играла с мужчинами-шахматистами.