22 января предпринято ограбление одного из детских садов Бинагадинского района Баку, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Неизвестные нанесли детскому учреждению материальный ущерб на сумму около 5 тысяч манатов. После обращения руководства детсада в 5-е отделение Бинагадинского районного управления полиции начались поиски лиц, совершивших кражу. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении были задержаны ранее неоднократно судимые житель Хачмазского района Эльтуран Велибеков и житель города Сумгаит Вагиф Сафаров.

В ходе расследования установлено, что Эльтуран Велибеков и Вагиф Сафаров познакомились в исправительном учреждении. Оказавшись на свободе, они проникли в детский сад и, взломав сейф в одной из комнат, украли 1000 манатов наличными, а также телевизор, различные предметы бытовой техники, продукты питания, предназначенные для детей. Затем они отвезли украденное в квартиру Вагифа Сафарова в Сумгаите. Часть украденных вещей обнаружена в этой квартире и изъята в качестве вещественных доказательств.