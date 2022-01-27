Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.

"Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, будет ли война в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности и ответа Запада на них.