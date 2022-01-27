Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку с 7,25 до 7,5 процентов. Об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

По словам Рустамова, верхний предел коридора процентных ставок поднялся с 8,25 до 9, а нижний остался на уровне 6%.

Это четвертое подряд повышение учетной ставки Центробанком, начиная с сентября 2021 года.

Решение о повышении учетной ставки до 7,5% вступило в силу с 28 января.