«Могильщик Баку» 11 лет будет отбывать срок в колонии строгого режима

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании с защитительной речью выступили адвокаты Султанова. В частности, адвокат Джаваншир Сулейманов попросил суд при вынесении приговора учесть тот факт, что обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб (5 338 615 манатов), искренне раскаялся, оказывал содействие в раскрытии преступления, а также то, что обвиняемый опекун двух несовершеннолетних детей, и применить в отношении З.Султанова условное наказание.

Выступивший с последним словом З.Султанов заявил, что полностью возместил причиненный ущерб и попросил назначить в отношении него наказание, не связанное с лишением свободы.

Судебный состав отправился на совещание. Вернувшись, суд объявил приговор, согласно которому Закир Султанов приговаривается к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Отметим, что Закир Султанов был задержан по обвинению в присвоении бюджетных денег, выделенных на охрану и реконструкцию культурных и исторических памятников. На протяжении долгих лет haqqin.az писал о коррупционной деятельности З.Султанова, в частности о его роли в уничтожении архитектурных зданий в старом Баку. З.Султанов, вступая в сговор с высокопоставленными чиновниками и главами исполнительной власти, выводил из реестра архитектурные здания, находящиеся под охраной государства, уникальные строения, которые шли под снос и возведение новостроек.