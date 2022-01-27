Лукашенко назвал два возможных случая начала войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на две причины, по которым может начаться реальная война - это прямая агрессия против Беларуси или России, передает Interfax.

"Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника - Российскую Федерацию - совершат непосредственное нападение, агрессия будет совершена против территории Российской Федерации. Основа тому наши союзные договоренности. Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю", - заявил Лукашенко в своем послании народу и парламенту.

Лукашенко отметил, что Беларусь категорически не хочет и не приемлет войны.

"Но руководители некоторых стран ошалели. Они думают победить в этой войне. Победы в ней не будет. Проиграем все. Поэтому мы не хотим войны. Мы навоевались. Наш народ потерял миллионы в предыдущих войнах. Мы не собираемся переделывать мир, создавать проблемы своим соседям", - подытожил глава государства.