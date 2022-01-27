Хафиз Мамедов: Выпустите, и я заплачу

В эти часы в Апелляционном суде завершилось рассмотрение ходатайства по делу арестованного бизнесмена Хафиза Мамедова.

Как стало известно haqqin.az, в ходе заседания Хафиз Мамедов попросил суд освободить его из-под стражи, пообещав в кратчайшие сроки погасить налоговую задолженность.

Однако суд не внял просьбе бизнесмена. От Хафиза Мамедова потребовали сначала погасить имеющуюся задолженность, после чего может быть рассмотрен вопрос о его освобождении.

Отметим, что в настоящее время задолженность Хафиза Мамедова по налогам и соцвыплатам составляет 1,5 миллиона манатов. Друзья арестованного бизнесмена смогли собрать часть этой суммы и перечислить на счета налоговых органов.