Хафиз Мамедов: Выпустите, и я заплачу
В эти часы в Апелляционном суде завершилось рассмотрение ходатайства по делу арестованного бизнесмена Хафиза Мамедова.
Как стало известно haqqin.az, в ходе заседания Хафиз Мамедов попросил суд освободить его из-под стражи, пообещав в кратчайшие сроки погасить налоговую задолженность.
Однако суд не внял просьбе бизнесмена. От Хафиза Мамедова потребовали сначала погасить имеющуюся задолженность, после чего может быть рассмотрен вопрос о его освобождении.
Отметим, что в настоящее время задолженность Хафиза Мамедова по налогам и соцвыплатам составляет 1,5 миллиона манатов. Друзья арестованного бизнесмена смогли собрать часть этой суммы и перечислить на счета налоговых органов.