Перестрелка на границе Азербайджана и Армении

Подразделения армянских вооруженных сил 27 января с 20:58 до 23:00 с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, приняли соответствующие меры. Потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет, отмечает военное ведомство Азербайджана.

Оперативная обстановка полностью контролируется азербайджанской армией.