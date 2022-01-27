Эльман Рустамов опровергает: своп-сделки с Турцией не будет

«Центробанки Азербайджана и Турции не ведут никаких переговоров по поводу сделки валютного свопа». Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

Он подчеркнул, что Центробанки двух стран активно сотрудничают по ряду направлений, но распространенная рядом СМИ информация о заключении своп-сделки не соответствует действительности.

Напомним, что несколько дней назад издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники в турецком правительстве сообщило о скором подписании валютной своп-сделки между Азербайджаном и Турцией на сумму 1 миллиард евро.