Завтра осадков не ожидается

Температура воздуха ночью составит 0-3 градусов тепла, днем - 6-9 градусов. В Баку ночью будет 1-3 градусов тепла, днем - 7-9 градусов.

В Баку и на Апшеронском полуострове 29 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет без осадков. Наряду с этим есть вероятность, что ночью местами возможны осадки, снег и туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 5-10 градусов мороза, в высокогорье до 18 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.