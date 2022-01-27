Москва о расследовании убийства Орхана Джемаля
Россия запросила правительство ЦАР о ситуации с расследованием убийства трех российских журналистов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы уже запросили правительство ЦАР в очередной раз, когда появилась информация про эту группировку 3R, и мы доведем это расследование до конца настолько, насколько у нас хватит возможностей», - сказал он в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и радио «Комсомольская правда».
Министр добавил, что российская сторона хочет добиться истины.
Отметим, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, снимавшие в ЦАР документальный фильм, были застрелены 30 июля 2018 года при до конца не выясненных обстоятельствах. Журналисты прибыли в республику, рассчитывая получить доказательства, что частная военная компания (ЧВК) Вагнера работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота.