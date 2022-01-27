Эльман Рустамов об инфляции в 2022 году

«Центральный банк Азербайджана на 2022 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне до 7,5%». Об этом на пресс-конференции заявил глава ЦБ Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, в 2022 году инфляция в Азербайджане ожидается выше целевого диапазона (4+/- 2% - ИФ) - 6,6-7,5%, а в 2023 году по прогнозам ЦБ среднегодовая инфляция будет близка к целевому диапазону.

Он еще раз напомнил, что в 2021 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 6,7%, годовая – 12%.

Ранее Министерство экономики Азербайджана на 2022 год спрогнозировало среднегодовую инфляцию на уровне 4%.