Назарбаев лишился одного из последних постов

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева единогласно избрали председателем правящей партии Nur Otan. Ранее этот пост занимал Нурсултан Назарбаев. Решение было принято на съезде партии, с инициативой выступил сам первый президент Казахстана.

"Решением внеочередного, XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", - говорится в сообщении пресс-службы главы казахстанского государства.

В режиме видеосвязи в съезде участвуют руководство страны, члены политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.

