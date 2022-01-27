В Армении заявили о поддержке нормализации отношений с Турцией

«Я поддерживаю процесс нормализации отношений. На границе есть напряженность, есть стрельба потому, что в прошлом у нас был шанс, который мы не использовали». Об этом заявил лидер партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян в беседе с журналистами, сообщают армянские СМИ.

Бывший депутат парламента Армении заявил, что видит угрозу не в урегулировании отношений с Турцией, а в неурегулировании: «...Я и в 2008 году поддерживал нормализацию отношений с Турцией. Сейчас я очень рад тому, что после встречи спецпредставителей состоялись заявления сторон о том, что переговоры продолжаются без предусловий».

Марукян подчеркнул, что он поддерживает процесс нормализации отношений с Турцией: «...Сейчас мы снова имеем шанс урегулировать отношения. Неурегулирование отношений может стать в будущем причиной новых войн, новых смертей и новых трагедий».