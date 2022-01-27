Токаев призвал не забывать о заслугах Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников не забывать об исторических заслугах первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба главы государства по итогам выступления Токаева на съезде правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

"Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам первого президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны. Назарбаев в самый тяжелый исторический период страны - в начале 1990-х годов - взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства", - сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба президента в Twitter.