Лукашенко: я не забронзовел и готов уйти

«Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента. Примете решение - действующий президент пойдет на покой, все, он уже сделал свое дело. Сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране - вы скажете. Я не забронзовел, вы всегда можете прямо в лоб мне сказать, что я должен делать или не делать». Об этом в своем обращении к белорусскому народу и парламенту заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства также исключил в стране двоевластие после принятия поправок в Конституцию.

«Двоевластия в Беларуси при новой Конституции не будет. Настал период, когда нам с вами надо научиться жить по закону. Если мы будем свято соблюдать Конституцию и законы, никакого двоевластия не будет. Но взаимный контроль должен быть, потому что мы не знаем, кто будет следующим президентом», - сказал Лукашенко.