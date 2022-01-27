Министр обороны Украины: Россия стянула к нашим границам около 130 тысяч военных

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что Российская Федерация до границ Украины стянула всего около 130 тысяч военных, с учетом морского и авиационного потенциала. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"Выступая с этой трибуны в декабре, я отмечал, что в России начался зимний учебный период. По всей России передвигаются войска. Информацию об этом специально распространяют, и это тоже средство давления, причем не только и не настолько на Украину. В начале декабря мы наблюдали за 41 батальонно-тактической группой и другими подразделениями российской армии, которые насчитывали 94 тысячи человек, с авиационной и морской компонентой это было около 110 тысяч. Сейчас мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тысяч человек, а с морской и авиационной составляющей - это около 130 тысяч человек", - подчеркнул Резников.