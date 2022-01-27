Россияне едут в Турцию за вакциной
В России стартовала продажа вакцинных туров в Турцию из 10 городов, что открывает возможность привиться препаратом Pfizer. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Как передает «Газета.Ru», прямые туры в Стамбул стали доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Краснодара, Минеральных вод и Нижнего Новгорода.
Представители туроператоров отмечают, что на фоне невозможности посещения европейских стран сити-туры в Стамбул стали одними из самых массовых продуктов.
Отмечается, что в стоимость базового турпакета входит проживание в отеле выбранной категории с завтраками, групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт, трансфер отель-клиника-отель в сопровождении на вакцинацию русскоговорящего гида для получения первой дозы вакцины. В целом конфигурация турпакета может меняться в зависимости от желания «вакцинных» туристов. Так, к бронированию доступны отели Стамбула от трех- до пятизвездочных с проживанием от двух до четырех ночей. Также можно заказать экскурсии.