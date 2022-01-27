В Израиле пятая волна COVID-19: «омикрон» заразил почти 3 млн человек

За минувшие сутки в стране выявлено 57 573 новых инфицированных. Вчера было 67 393, позавчера – 76 017. Активных инфицированных (способных быть источниками заражения) сейчас 483 228.

Согласно отчету Министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет.

Минздрав уже одобрил прививку четвертой дозой вакцины от коронавируса для людей старше 18 лет, у которых есть сопутствующие заболевания и которые находятся в группе риска. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение в связи с данными о пользе четвертой прививки для людей старше 60 лет. Четвертую прививку от коронавируса рекомендуется делать через четыре месяца после третьей.

Представители минздрава заявляют, что Израиль уже преодолел пик «омикрона» и в ближайшее время ситуация начнет улучшаться, пусть даже сегодня она выглядит удручающей. По оценкам министерства, к пятнице, 28 января, «омикрон» заразил около 3 млн израильтян.