Дарига Назарбаева исключена из правящей партии
Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат парламента Дарига Назарбаева покинула состав политсовета правящей партии «Нур Отан». Это следует из обновленного списка членов политсовета партии.
Также в новый список правления партии не вошел бывший премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.
Напомним, что сегодня, 28 января, состоялся очередной съезд партии «Нур Отан», на котором действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев был единогласно избран ее председателем.