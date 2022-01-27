Путин обсудит с Си Цзиньпином США

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине на следующей неделе уделят особое внимание диалогу РФ и США, гарантиям безопасности, стратегической стабильности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это и стабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, России с НАТО, региональные проблемы", - цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, в Пекине предполагается провести "полноценные, полноформатные российско-китайские переговоры", во время которых лидеры "будут иметь возможность и один на один пообщаться, и с делегациями". Согласно данным Пескова, Путин и Си Цзиньпин "сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества".