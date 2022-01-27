Лукашенко пригрозил Литве

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае ограничений Литвой транзита белорусских экспортных грузов, Минск будет рассматривать переориентацию своих грузов в российские порты и запрет литовского экспорта по своей территории.

"Разве это нормально, что Литва … войну открыла с Китаем? Зачем? Ладно, Китай далеко, но зачем с Беларусью воюете, зачем товары наши в порт не пускаете? Вы же просто к войне ведете – сначала экономической, завтра – горячей… Вас же собственный народ не поддержит, вы же угробите портовое хозяйство… Вот договоримся сейчас с Россией... будем грузить все – и белорусские, и российские грузы – в российских портах", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.