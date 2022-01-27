Закир Гасанов рассказал о задачах армии в 2022 году

«Как и в прошлые годы, в нынешнем году основное внимание будет уделено решению ряда важных задач, поставленных перед азербайджанской армией и вытекающих из этого важных вопросов». Об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, выступая на состоявшемся сегодня в Минобороны заседании коллегии с докладом об итогах служебно-боевой подготовки в 2021 году и основных задачах, стоящих перед военным ведомством в 2022 году.

Закир Гасанов отметил, что анализ служебно-боевой деятельности азербайджанской армии в 2021 году показал, что все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.