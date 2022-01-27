«Азеригаз» провело онлайн-прием граждан

Руководство ПО «Азеригаз» в очередной раз провело онлайн-прием граждан.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе производственного объединения, во время встречи гендиректор «Азеригаз» Руслан Алиев провел видеоприем граждан из Гянджи, заместитель гендиректора по эксплуатации Джахид Гусейнов выслушал обращения граждан из Геранбойского района, заместитель генерального директора по капитальному строительству Рамиль Искендеров побеседовал с абонентами Гейгельского района.

В ходе встречи жители указанных районов проинформировали руководство «Азеригаз» о трудностях, с которыми они сталкиваются при газоснабжении. Кроме того, были озвучены обращения по поводу перемещения газопроводных линий, проведения индивидуальных газопроводных линий и др. Генеральный директор и его заместители дали соответствующие поручения ответственным сотрудникам Гянджинского регионального управления по эксплуатации газа для оперативного рассмотрения обращений граждан.