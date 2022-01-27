В Карабахе построят астрономическую станцию

«В Карабахе в ближайшем будущем будет построена новая астрономическая станция». Об этом заявил исполнительный директор Шемахинской астрофизической обсерватории профессор Нариман Исмаилов.

По его словам, руководство Национальной академии наук поддержало предложение по строительству в Карабахе астрономической станции, установке современных роботизированных телескопов и созданию обсерватории центрального космического полигона для изучения Земли посредством спутниковых наблюдений.

«Эта работа станет важным шагом в деле трансформации Шемахинской астрофизической обсерватории в международный научный центр по изучению ближнего и дальнего космоса», - сказал Исмаилов.