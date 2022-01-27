Игнорирующих призыв президента казахстанских олигархов предупредили

Ряд бизнесменов в Казахстане игнорируют призыв президента жертвовать средства в новый благотворительный фонд «Қазақстан халқына». Об этом глава казахстанского государства Касым-Жомарт Токаев заявил на внеочередном, XXI съезде правящей партии Nur Otan, где его единогласно избрали новым председателем.

«...Некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже ее олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной главой государства. Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение?» — вопрошает Токаев, цитату которого приводит агентство Fergananews.

Президент Казахстана подчеркнул, что у государства «имеется весь набор полномочий, чтобы получить полный ответ на этот вопрос». «Со своей стороны, планирую выпустить специальный указ, регламентирующий процесс благотворительности со стороны крупного бизнеса», — добавил он.

Об учреждении общественного социального фонда «Қазақстан халқына», куда должны регулярно делать взносы компании и предприниматели, Токаев объявил 11 января во время своего выступления в Мажилисе, напоминает агентство. С начала работы фонда туда поступили миллиарды тенге от казахстанских чиновников и предпринимателей. В числе первых взнос сделала Kaspi.kz — казахстанская платформа по управлению финансами и платежами и ее сооснователи Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе. Они передали «Қазақстан халқына» 10 млрд тенге (почти $23 млн). Halyk Bank (контролируемый Тимуром и Динарой Кулибаевыми, зятем и дочерью бывшего президента) перечислил в фонд 3 млрд тенге (около $7 млн). Семья Кулибаевых дополнительно пожертвовала 10 млрд тенге ($23 млн) через свой благотворительный фонд «Халык». Крупнейшие производители меди — группа компаний «Казахмыс» и группа KAZ Minerals заявили о переводе в социальный фонд 25 млрд тенге ($57,5 млн). Компания Eurasian Resources Group (акционерами, помимо правительства РК, являются семья Ибрагимовых (20,7%), Александр Машкевич (20,7%), Патох Шодиев (18,6%) решила пожертвовать фонду 30 млрд тенге (около $70 млн). Деньги нового фонда, как ожидается, будут направлены на решение проблем граждан в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта.