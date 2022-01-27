Лавров о возможных санкциях против себя: я что, не достоин?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивился вопросу о возможных санкциях США против руководства России и «даже» против него самого.

«Что значит «даже»? Я что, не достоин, что ли?» — цитирует РИА Новости российского министра, который отвечал на вопросы в ходе интервью местным радиостанциям.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что подумает над введением персональных санкций против российского лидера Владимира Путина в случае начала российско-украинского конфликта, а глава МИД Великобритании Лиз Трасс отметила, что Лондон ужесточит санкции против президента России и его окружения.