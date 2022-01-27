Токаев не хочет оставаться во главе правящей партии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что может уйти из председательства правящей партии «Нур Отан» уже в конце года, передает Orda.kz.

Токаев вступил в должность председателя партии в пятницу, 28 января, и в первом же выступлении в новой должности заговорил о возможном уходе с нее.

«Как глава государства я буду служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции. Моя конституционная обязанность – обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом», – сказал он.