Токаев не хочет оставаться во главе правящей партии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что может уйти из председательства правящей партии «Нур Отан» уже в конце года, передает Orda.kz.
Токаев вступил в должность председателя партии в пятницу, 28 января, и в первом же выступлении в новой должности заговорил о возможном уходе с нее.
«Как глава государства я буду служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции. Моя конституционная обязанность – обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом», – сказал он.
Президент Казахстана также отметил, что глава государства должен быть на дистанции от партий и движений.
«Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в партии», – отметил Токаев.