Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:52

В День 30-летия армянской армии Союз армян России организует на российской территории показ фильма «Гарегин Нжде». 27 января 1944 года в результате операции «Январский гром» было завершено полное снятие блокады Ленинграда – самого трагического эпизода войны, в результате которого погибли сотни тысяч мирных жителей. «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам», - у кого не зайдется сердце от бессмертных слов Ольги Берггольц, высеченных в граните.

В этот же день год спустя советские войска освободили узников нацистского концлагеря Освенцим, название которого стало нарицательным для десятков «фабрик смерти», которые нацисты устроили для тех, кого считали «унтерменшами», недочеловеками, не желающими склонить головы перед «величием Третьего рейха» и его людоедской идеологией. И на следующий день после годовщины этих событий армянская диаспора в России организует показ фильма о Гарегине Нжде, пытаясь внушить российской аудитории, что этот персонаж достоин всяческого уважения. Да, сотрудничал с нацистами – но при этом был искренним патриотом Армении, что, дескать, полностью обеляет его от всех других грехов. «Тот, кто воюет за Германию, тот воюет за Армению», - сказал Нжде во время Второй мировой. И от этого данному персонажу не отмыться никогда. Как и от участия в формировании «Армянского легиона», и в личной вербовке свыше 30 шпионов и диверсантов, которых затем немцы забросили на Кавказ для совершения терактов и диверсий. Смягчающим обстоятельством могло бы послужить то, что часть «Армянского легиона» попросту дезертировала, а часть – перешла к партизанам, но при чем здесь Нжде? Просто у этих армян тогда еще были честь, совесть и мужество, в отличие от этого «национального героя Армении».

Для нас важно, что этот «патриот» обратился к министру восточных территорий Третьего рейха Альфреду Розенбергу с просьбой сделать советскую Армению немецкой колонией. И это – не «советская пропаганда», а вполне конкретные документы немецких архивов, захваченных американцами и ими же рассекреченных. Позже, на допросах в советской контрразведке, Нжде юлил, заявляя, что действовал из страха – боялся, дескать, что в случае поражения СССР Армению захватила бы Турция. Вот только его обращение к Розенбергу было сделано уже после Сталинграда. После того, как падение Третьего рейха стало неизбежным, и чтобы еще верить в него - надо было быть либо идиотом, либо убежденным сторонником нацистов. А он и был их убежденным сторонником. Более того, перенес на армянскую почву идеи Гитлера и Муссолини. «Кровь всё решает. Запрет на смешанные браки. Армянский род (в смысле нация) обладает немыслимой силой. Армения только для армян. Допустимый язык - только армянский. Армянские традиции надо соблюдать. Армянскую патриотическую аристократию надо чтить», - сильно это отличается от идей бесноватого фюрера и фюреренышей, что вчерашних, что сегодняшних?