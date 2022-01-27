Азербайджанская спортсменка выиграла престижный турнир по борьбе в России

В российском Красноярске проходит традиционный турнир по борьбе памяти 2-кратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.

В нем участвует женская сборная Азербайджана. Сегодня стало известно, что золотую медаль на турнире завоевала представительница нашей страны Алена Колесник (59 кг).

Она поочередно победила россиянку Юлию Артышко, спортсменку из Монголии Шовдур Баатаржав, а затем еще двух представительниц России – Юлию Альборову и Жаргальму Циренову.

До этого наша команда провела в Красноярске двухнедельные сборы вместе со сборными России, Казахстана и Кыргызстана.