Приветствуя гостя, Сафар Мехтиев с удовлетворением отметил плодотворные и деловые отношения между ВТО и азербайджанской таможней и выразил благодарность за поддержку, оказываемую в различных областях таможенной деятельности.

“Когда речь идет о реформах в таможенной сфере в Евразийском регионе, я всегда привожу в пример опыт азербайджанской таможни», - сказал генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана генерал-полковником таможенной службы Сафаром Мехтиевым.

Председатель комитета отметил, что в результате проводимых президентом Ильхамом Алиевым реформ в таможенной системе были достигнуты важные успехи в обеспечении прозрачности, минимизации физических контактов, ликвидации теневой экономики, увеличении экспортных и транзитных возможностей нашей страны, легком и быстром осуществлении международной торговли. Было подчеркнуто, что за счет осуществленных реформ и внедренных новшеств в целом в прошлом году до 11 миллиардов долларов внешнеторгового оборота было осуществлено участниками системы "зеленый коридор" без посещения таможенного органа, без контакта с таможенным работником.

С.Мехтиев подчеркнул, что все таможенно-пропускные пункты оснащены самыми современными техническими средствами контроля, рентгеновским оборудованием, построены новые таможенно-пропускные пункты.

Было отмечено, что в прошлом году были достигнуты важные успехи в фискальной сфере, борьбе с контрабандой, в частности с незаконным оборотом наркотиков. Мехтиев отметил, что Азербайджан осуществляет торговые операции со 188 странами и обратился к таможенным органам этих стран с целью обмена информацией на основе зеркальной статистики.

Кунио Микурия еще раз выразил удовлетворение своим визитом в Азербайджан и поблагодарил за искреннее гостеприимство. Генеральный секретарь с удовлетворением отметил встречу с президентом Ильхамом Алиевым, динамичное развитие отношений между ВТО и Азербайджаном.

Он указал на важность реформ в таможенной системе, направленных на превращение Азербайджана в торговый и транспортный узел в регионе. Генеральный секретарь подчеркнул роль операций в таможенной сфере с использованием безбумажных технологий, бесконтактного цифрового формата и отметил, что опыт, полученный азербайджанской таможней в этом направлении, является примером. Генеральный секретарь подчеркнул успешную деятельность азербайджанской таможни в период ее председательства в Европейском регионе, выразив уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества.