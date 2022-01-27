Россия поставила Турции рекордное количество газа

Поставки газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток» достигли максимума за все время: в 2021 году по этому маршруту было прокачано 15,98 миллиарда кубометров. Об этом говорится в сообщении компании «Газпром», передает Lenta.ru.

Отметим, что в Турцию по морю проложены два газопровода из России — помимо «Голубого потока», это «Турецкий поток», одна из веток которого предназначена для турецких потребителей. Турция и Россия договорились об увеличении закупок газа в ноябре 2021 года.