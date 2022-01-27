Гонка за «летающим компьютером»: американцам раньше китайцев нужно добраться до утонувшего F-35

Новейший самолет F-35C ценой 100 млн долларов в начале этой недели упал в море, не сумев взлететь с авианосца ВМС США "Карл Винсон". Это произошло в нейтральных водах, и потому самолет, напичканный секретным оборудованием, формально можно считать "законной добычей" для любого, кто достанет его первым. Кто станет первым, пока непонятно. Американцы не говорят, где именно утонул самолет и сколько времени им понадобится, чтобы поднять его. Об этом пишет Русская служба BBC.

Военные эксперты уверены, что китайцы очень постараются добраться до утонувшего американского самолета. У американцев же спасательное судно, которое может поднять самолет, находится, судя по всему, как минимум в десяти днях пути. "Это слишком долго, - говорит консультант по вопросам обороны Эби Остин, - потому что аккумуляторы черного ящика самолета уже сядут, и его будет трудно найти".

Остин объясняет, что F-35 - это по сути летающий компьютер, который принимает от других участников боевых действий, обрабатывает и отдает им информацию. У Китая таких технологий нет, и если они заполучат F-35, то, вероятно, смогут совершить рывок.

Операция подъема истребителя со дна океана, скорее всего, будет выглядеть примерно так: американские флотские инженеры прикрепят к фюзеляжу надувные подушки, затем медленно накачают их воздухом - и вся конструкция всплывет. Им придется труднее, если 16-тонный самолет разломился на части. Инженерам придется учитывать и то, что на самолете были ракеты - скорее всего, не меньше двух, либо на внешней подвеске, либо внутри фюзеляжа.

Теоретически американские военные могут не поднимать, а уничтожить утонувший F-35С. "Самое простое - это торпедировать его", - сказал BBC один офицер. Но этот вариант, по мнению военных экспертов, пока всерьез не рассматривается.