Алиев поздравил Токаева

«Сегодня отношения между нашими дружественными странами успешно развиваются, активно претворяются в жизнь совместные проекты. Мы настроены и впредь углублять сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес». Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном главе казахстанского государства Касым-Жомарту Токаеву по случаю его избрания председателем правящей партии Nur Otan.

«С удовлетворением хотел бы отметить положительную динамику сотрудничества и активный диалог между правящими партиями Азербайджана и Казахстана – партией «Ени Азербайджан» и партией Nur Otan. Межпартийные связи являются значимой составляющей двусторонних отношений между нашими странами. Уверен, что тесное взаимодействие между возглавляемыми нами партиями будет и в дальнейшем динамично развиваться и углубляться в интересах наших народов, во имя процветания наших стран», - отмечается в поздравительном письме президента Азербайджана.