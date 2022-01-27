Байрамов и Абдоллахиан обсудили двустороннее сотрудничество

В пятницу, 28 января, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе разговора министры выразили удовлетворение развитием отношений между двумя странами. Итоги визита министра дорог и градостроительства Ирана Ростама Гасеми в Азербайджан, достигнутые за последнюю неделю договоренности, а также визит министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Иран были отмечены как яркий показатель развития отношений между Азербайджаном и Ираном.

Стороны отметили, что реализация совместных проектов, в том числе завершение в нынешнем году строительства нового моста через реку Астарачай, а также железнодорожного грузового терминала в иранской Астаре, также положительно скажется на развитии двусторонних связей.