Еврокомиссар едет к Шахбазову и Бабаеву с просьбой увеличить поставки газа

Европейский союз проведет на следующей неделе переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу через Трансадриатический трубопровод (ТАП). Об этом в пятницу сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

На следующей неделе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон совершит визит в Баку, в рамках которого встретится с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром экологии и природных ресурсов республики Мухтаром Бабаевым. "Мы ожидаем, что переговоры будут посвящены роли Азербайджана в вопросе диверсификации поставок газа в Европу, - заявил неназванный представитель ЕС, слова которого приводит издание. - Это включает возможность увеличения поставок газа через Трансадриатический трубопровод в Европу. Мощность ТАП в настоящее время составляет около 10 млрд куб. м в год, [Азербайджан] является стабильным и надежным поставщиком в ЕС".

Как подчеркнула газета, дискуссии вокруг возможного увеличения поставок азербайджанского газа в Европу активизировались в свете напряженности в отношениях между Евросоюзом и Россией из-за ситуации вокруг Украины. Ранее ряд западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения РФ в Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток-2".