Генпрокуратуры Азербайджана и Германии могут подписать меморандум о сотрудничестве

В пятницу, 28 января, в рамках рабочего визита в Германию генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился в городе Карлсруэ со своим немецким коллегой, федеральным прокурором Петером Франком. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.

В ходе встречи стороны отметили дружественные отношения между Азербайджаном и Германией, основанные на богатом историческом и культурном наследии. Было подчеркнуто, что эти связи способствуют развитию межведомственного сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии.

Кямран Алиев предоставил подробную информацию о комплексных мерах, направленных на совершенствование деятельности органов прокуратуры в рамках реформ, осуществляемых в Азербайджане.