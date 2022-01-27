Генпрокуратуры Азербайджана и Германии могут подписать меморандум о сотрудничестве
В пятницу, 28 января, в рамках рабочего визита в Германию генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился в городе Карлсруэ со своим немецким коллегой, федеральным прокурором Петером Франком. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.
В ходе встречи стороны отметили дружественные отношения между Азербайджаном и Германией, основанные на богатом историческом и культурном наследии. Было подчеркнуто, что эти связи способствуют развитию межведомственного сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии.
Кямран Алиев предоставил подробную информацию о комплексных мерах, направленных на совершенствование деятельности органов прокуратуры в рамках реформ, осуществляемых в Азербайджане.
В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе о борьбе с терроризмом, незаконной миграции, преступлениях, совершенных на почве ненависти, бытовом насилии, легализации доходов, полученных преступным путем, и коррупционных преступлениях.
С целью развития связей между ведомствами было предложено подписать меморандум о сотрудничестве.