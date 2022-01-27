Резко возрос импорт золота и бриллиантов в Азербайджан

В прошлом году объем легального импорта драгоценных камней и металлов, ювелирных изделий ($121,5 млн) увеличился в 9,3 раза. На долю последнего месяца декабря пришлась основная часть импорта этих товаров.

По данным Государственного таможенного комитета, в декабре импортировано золота, серебра, ювелирных изделий, драгоценных камней в общей сложности на $92,7 млн. Это в 3,2 раза превышает показатель за предыдущие 11 месяцев ($28,8 млн).

За год от экспорта золота, серебра и ювелирных изделий было выручено $205,6 млн. Это на 1,4% меньше, чем в 2020 году.

В 2021 году правительство в целях предотвращения контрафактных товаров приняло решение о льготном налогообложении ювелирных изделий - акцизные ставки по ним, отменены на три года.