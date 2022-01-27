Сегодня, 28 января, в Сингапуре 14-кратный чемпион мира среди любителей и профессионалов по кикбоксингу азербайджанского происхождения Чингиз Аллазов, представляющий Беларусь, одержал победу над тайским спортсменом Джо Наттавутом в полуфинале промоушена One Championship.

Напомним, Чингиз Аллазов должен был драться с Маратом Григоряном, однако ему пришлось разделить клетку с таиландским спортсменом Джо Наттавутом. У визави из Армении оказался положительным тест на коронавирус.