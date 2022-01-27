Лукашенко: Я – диктатор, мне трудно понимать демократию видео
Александр Лукашенко сказал, что видит демократию не так, как ее видят в «свободном мире и оплоте демократии – США», и заявил, что общепринятых ее стандартов не существует.
Лидер Беларуси Александр Лукашенко во время послания к народу, которое транслировалось на YouTube, в шутку назвал себя диктатором.
На вопрос, как он понимает демократию по-белорусски, Лукашенко ответил: "Я же диктатор, мне трудно понимать демократию".
Он сказал, что видит демократию не так, как ее видят в "свободном мире и оплоте демократии – США", и заявил, что общепринятых ее стандартов не существует.