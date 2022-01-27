Житель Баку хотел продать автомат Калашникова за 7 тысяч манатов видео
На основании поступившей в 12-е отделение полиции Сабунчинского РУП оперативной информации правоохранители задержали ранее судимого жителя столицы Абузара Абузарова при попытке продать огнестрельное оружие за 7 000 манатов. Об этом сообщили в МВД.
При личном досмотре у него были обнаружены автомат Калашникова, магазин к нему и 60 патронов. На допросе А.Абузаров признал, что приобрел оружие недавно, но не сдал его в полицию, а хранил у себя.
В результате другой операции, проведенной правоохранителями, по подозрению в совершении серии краж в поселке Балаханы был задержан и привлечен к следствию житель столицы Али Алиев. В ходе расследования было установлено, что он совершил воровство в общей сложности из почти 20 домов, расположенных в селах и поселках Сабунчинского района. При задержании у А.Алиева был обнаружен героин.
Собранные в 12-м отделении полиции материалы по обоим фактам направлены в следственный отдел Сабунчинского РУП.
Следствие в отношении задержанных продолжается.