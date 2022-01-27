На основании поступившей в 12-е отделение полиции Сабунчинского РУП оперативной информации правоохранители задержали ранее судимого жителя столицы Абузара Абузарова при попытке продать огнестрельное оружие за 7 000 манатов. Об этом сообщили в МВД.

При личном досмотре у него были обнаружены автомат Калашникова, магазин к нему и 60 патронов. На допросе А.Абузаров признал, что приобрел оружие недавно, но не сдал его в полицию, а хранил у себя.