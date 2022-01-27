Дмитрий Рой, автор haqqin.az 19:56

Власти Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана пришли к договоренности о полном прекращении огня, отводе дополнительных сил и средств от границы, открытии движения по трассе Баткен – Исфана и совместном патрулировании приграничных районов сотрудниками правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана. Эскалации приграничного конфликта удалось избежать. Положа руку на сердце – ничего экстраординарного в очередном конфликте на таджикско-киргизской границе нет. Подобное происходит здесь по нескольку раз в год. И только применение серьезных вооружений – минометов, гранатометов и артиллерийских орудий может вывести очередную перестрелку в топ новостей. В большинстве же случаев – все вообще не выходит за пределы региона, который вполне уместно назвать «дикими землями» Центральной Азии.

Конфликт здесь может возникнуть в любую минуту и по любому поводу – и по национальным мотивам, поскольку здесь проживают киргизы, таджики, узбеки и уйгуры. И из-за доступа к пастбищам, и из-за доступа к воде. Но главное – из-за контроля над потоками контрабанды, с которой, так или иначе, живет все население «диких земель». Места бедные – и множество преступных группировок. Поэтому грызутся они между собой с особым ожесточением, за каждую буквально, копейку. И менталитет у них соответствующий – попытка договориться воспринимается как слабость, а уступить во избежание кровопролития хоть в малом – означает, что тебя признают слабым. И не успокоятся, пока не вытеснят вообще. А еще есть Баткен, который является крупнейшим наркотическим хабом. Афганские опиаты сначала приходят в криминальную столицу Киргизии – город Ош, а потом по трассе Баткен – Исфана отправляются на север, к границам Казахстана и далее в Россию. Форменное змеиное гнездо, бороться с которым практически невозможно. С одной стороны – труднодоступная горная местность. С другой – смотри выше, все местные так или иначе задействованы в криминале. И сотрудничать с властями ни за что не будут.

Да и сами власти, что киргизские, что таджикские, наводить порядок на «диких землях» не особо-то и спешат. Кто-то – регулярно получает пухлые конверты с наличными или переводы на секретные счета в банках. Кто-то – сам по уши в криминальном бизнесе и обслуживает интересы тех или иных криминальных группировок. Ну а еще есть страх – начни чистить всерьез – и регион полыхнет так, что мало не покажется никому. Поэтому Душанбе и Бишкек лениво и буднично обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. Вот и в этот раз – по версии Таджикистана, конфликт начали киргизы. А версия Кыргызстана гласит, что конфликт спровоцировал Таджикистан. Местные говорят, что началось все с блокировки машины из Таджикистана, из-за чего таджикские пограничники открыли огонь из минометов и гранатометов. Что ж за груз-то она везла, из-за которого стороны начали подтягивать танки, а киргизская сторона подняла в небо недавно приобретенные у Турции беспилотники? С недавних пор, а точнее – с боестолкновения на границе в апреле 2021 года, стороны начали намекать на участие в киргизско-таджикском конфликте ОДКБ. Но – с многозначительным нюансом: по их глубокому убеждению, эта Организация должна была выступить не третейским судьей, объективным и беспристрастным, а занять одну из двух сторон.