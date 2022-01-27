Российские ветераны Второй мировой войны ополчились на Союз армян России
В День 30-летия армянской армии Союз армян России организует на российской территории показ фильма «Гарегин Нжде», сообщал ранее haqqin.az.
Показ фильма, пропагандирующего нацизм вызвал бурю возмущения со стороны ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает РЕН ТВ, ветераны попросили Генпрокуратуру проверить Союз армян России за показ фильма о коллаборационисте Гарегине Нжде. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генпрокурору России Игорю Краснову.
Как отмечают в своем обращении ветераны, "фильм посвящен прославлению армянского национального деятеля Гарегина Нжде в годы Великой Отечественной войны, пошедшего на службу Гитлеру против СССР", – говорится в обращении.
Ветераны отмечают, что любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников "являются не просто фальсификацией истории – они аморальны по своей природе".
В связи с объявленным показом фильма о коллаборационисте ветераны просят проверить Союз армян на предмет реабилитации нацизма и его пособников.
В своем обращении ветераны приводят протоколы допроса, описанные в книге Ваче Овсепяна "Гарегин Нжде и КГЮ. Воспоминания разведчика". В частности, упоминается о том, что гитлеровский пособник Нжде занимался вербовкой и подготовкой диверсантов.